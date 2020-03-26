Правоохранители проверяют информацию о хлопке в посылке на «Почте России»
Инцидент, предварительно, произошел на сортировочном пункте в Подмосковье.
Правоохранительные органы проводят следственные действия на сортировочном пункте «Почты России» в Львовском микрорайоне подмосковного города Подольск.
Как предварительно стало известно 5-tv.ru, произошел хлопок свето-шумовой гранаты в одной из посылок. Сообщений о пострадавших не поступало.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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