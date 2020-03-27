Стали известны подробности медового месяца Петросяна и Брухуновой в Дубае

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова еще до рождения ребенка отправились в романтическое путешествие. Куда улетели молодожены? Что за сюрпризы устраивали друг другу в поездке? И какую мечту любимой исполнил юморист? Только в программе «Светская Хроника»!

Евгений Петросян с молодой женой улетели в теплые края. Брухунова поделилась с подписчиками: об этой поездке мечтала давно. Еще бы, ведь свадьба была в декабре, а медовый месяц все откладывался. И вот, наконец, долгожданное путешествие в жаркий Дубай. Видимо, чтобы справиться со стрессом от перелета, Татьяна взяла с собой любимые эклеры. Кто-то спасается алкоголем, а кто-то — десертами.

Теперь юморист и его спутница в полной мере наслаждаются морем и солнцем и радуют поклонников пикантными снимками. Вот, например, Татьяна позирует в игривом купальнике с кошечкой.

Instagram @bruhunova

А народный артист России демонстрирует обнаженный торс.

«Вот я и на пляже. После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон», — подписал Петросян фото с медового месяца.

Как настоящий король отечественного юмора, Евгений Ваганович даже на отдыхе не может обойтись без шуток. Надо держать планку, чтобы молодая жена не загрустила.

«Это колесо в Дубае находится. Но оно немножечко перекошено. Его уже несколько лет не могут запустить. Понимаешь? Вот оно стоит для красоты. Люди хотят туда залезть, но не могут. Оно косое. Очки надо надеть, чтобы оно косым не было», — подшучивает Петросян.

Путешествие совпало с радостным событием в жизни пары — Татьяне Брухуновой исполнился 31 год.

Петросян оказался настоящим романтиком. Исполнил давнюю мечту своей возлюбленной — покатал по пустыне на верблюде, а потом отвел в знаменитый на весь мир цветочный парк «Сад чудес». На территории семи гектаров раскинулся настоящий оазис.

В поездке артист и его супруга радуют себя милыми сюрпризами. А что может быть романтичнее ванны с лепестками роз? Татьяна, видимо, решила сделать мужу ответный подарок и устроила вечер страсти.

«Если у мужчины нет тяжелых хронических заболеваний, он ухаживает за собой, качественно отдыхает, то безусловно, его интимные способности могут сохраняться и до 70, и до 80 лет», — откровенно поделился психолог Андрей Зберовский в интервью программе «Светская Хроника».

А на следующий день Петросян отвел любимую на шопинг. Правда, вместо дорогих бутиков Татьяна отправилась в магазин сладостей.

Путешествие в Арабские Эмираты — удовольствие не из дешевых. Одни только авиабилеты бизнес-классом на двоих стоят 200 тысяч рублей. Но чего не сделаешь ради любви? Евгений Ваганович — мужчина щедрый. Денег на Татьяну не жалеет.

Елена Крюкова, эксперт в индустрии туризма: «Если мы говорим о Пальм-Джумейра — это вход не для каждого. Это довольно дорогой отдых, если мы говорим для стандартного человека, но это надо понимать, что это, скорее всего, средний менеджмент крупной корпорации».

А между тем, раздел имущества с Еленой Степаненко до сих пор не окончен. Экс-супруги продолжают делить элитную недвижимость, коллекцию антиквариата и собрание редких книг, среди которых труды по оккультизму и древней магии.

Сергей Жорин, адвокат: «На данный момент оценили там не больше 10% совместно нажитого имущества. Только вот недвижимость оценили и то, сейчас не до конца, и отчет еще не готов. Дальше предстоят культурные ценности: книги, картины, иконы, фарфор и так далее».

Но Петросяна, видимо, дела разводные уже мало волнуют. Ведь все это — прошлое, а впереди — светлое будущее с женщиной, которая моложе его на 43 года.