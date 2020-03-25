«Старая школа»: Ургант поздравил Петросяна с рождением сына

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Валентин Черников
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Ведущий отметил, что сатирик переплюнул молодых юмористов.

Фото: YouTube / Вечерний Ургант

Ведущий Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением второго ребенка в эфире своего вечернего шоу. Весть о появлении на свет сына 74-летнего сатирика облетела сеть 23 марта. Его избранница Татьяна Брухунова отшутилась по этому поводу в Instagram и вскоре закрыла комментарии к своей странице. Сам юморист в телефонном разговоре отказался разговаривать с журналистами на эту тему, но новость не опроверг. По слухам, ребенка родила суррогатная мать в Эмиратах, где пара недавно проводила отпуск.

Как отметил Ургант, рождение сына Петросяна удачно совпало с его вынужденной изоляцией в связи с распространением коронавируса. Комику нельзя выходить из дома по возрасту. Время вынужденного пребывания дома он как раз может потратить на ребенка. Вместе с тем шоумен сравнил юмориста с молодыми исполнителями и отдал ему предпочтение.

«Руслан Белый и Юлия Ахмедова, предположим, все время в своих стендапов жалуются, что они одиноки, у них нет детей. А Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа. Притом, что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?» — сказал ведущий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей.

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