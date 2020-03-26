Грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей в «Шереметьево»
Мини-кейс с двумя слитками просто выпал из тележки.
Фото: www.globallookpress.com /Harry Hart
Грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей в московском аэропорту «Шереметьево». В распоряжении 5-tv.ru появились фото с места происшествия. На одном из снимков видно, что пластиковый мини-кейс с двумя слитками просто выпал из тележки с грузами на асфальт.
Известно, что золото является собственностью Красноярского завода цветных металлов. Общая стоимость выпавшей «посылки» составила 57 миллионов 900 тысяч рублей.
Золото должен был доставить из российской столицы в Лондон «Аэрофлот». Вот только за границу драгоценные слитки так и не попали. Их обнаружили, валяющимися на асфальте, в погрузочной зоне другие грузчики аэропорта. Необычный «багаж» передали сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Шереметьево» накануне турнира потеряли багаж детских хоккейных команд.
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