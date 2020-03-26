Из-за карантина по коронавирусу ведущая решила снять шоу по видеосвязи.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Тема:
Little Big

Из-за карантина по коронавирусу Анастасия Ивлеева сняла мини-шоу с участием солиста группы Little Big Ильей Прусикиным по видеосвязи. Получившийся ролик звезда опубликовала в Instagram. Телеведущая сначала поиграла с музыкантом в викторину «на пощечины», а потом и вовсе предложила — в случае проигрыша певец должен будет съесть целую луковицу.

Илья Прусикин оказался не из трусливых. Исполнитель на камеру продемонстрировал, как съел целый «слезливый» плод. Действо сопровождалось «аккомпанементом» из сочиненных только что песенок Насти Ивлеевой.

«Половинку лука съест Илья. И мы посмотрим, как он ест лук, потому что он продул игру. Боже, как приятно побеждать, головку лука не съедать! За коронавирусный стоп!» — напевала ведущая.

Вдоволь «поиздевавшись» над солистом группы Little Big, Настя Ивлеева решила поделиться приятными впечатлениями от импровизированного шоу в своем микроблоге.

«В эпоху величайшего карантина и вселенской грусти, Настюшка Опасность, винчик и звездные друзья не дадут вам скучать!» — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Ивлеева на спор десять секунд держала во рту бычий пенис.

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