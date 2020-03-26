ФСБ задержала еще одного участника нападения на 6-ю роту в 2000 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ ) РФ во Владимирской области задержала еще одного участника нападения на 6-ю роту в 2000 году.

Двадцать лет назад псковские десантники дали отпор террористам в в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.