Артист столичного Театра Российской Армии скончался в среду в возрасте 37 лет.

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Фото, видео: teatrarmii.ru, 5-tv.ru

Ярким, талантливым актером, большим выдумщиком и фантазером запомнят скончавшегося накануне Сергея Смирнова в московском Театре Российской Армии. Об этом рассказал 5-tv.ru его коллега Юрий Сазонов, который работал с ним все 17 лет. По его словам, на Смирнова обратили внимания сразу, как только он пришел в театр.

«У него очень хорошо получались капустники. Он был большой выдумщик и фантазер, он очень здорово мог переделать какую-нибудь известную песню, написать под нее современные шуточные стихи, и это для него было как само собой», - вспоминает актер.

По его словам, у Смирнова были сразу несколько блистательных ролей в детском спектакле «Похищение принцессы «Фей».

«Он играл гнома - такого, очень вредного, но там у него столько было перевоплощений, что это была его феерическая, я считаю, просто роль в театре. Он ее очень любил и очень расстраивался, когда была снята эта постановка», - поделился Сазонов.

Успел Сергей Смирнов ярко заявить о себе и как режиссер, поставив спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити», и был полон идей.

«У него было желание еще поставить сказку «Летучий корабль» на большой сцене, но там планы изменились у театра, и, к сожалению, не удалось это сделать», - рассказал коллега.

Много времени и сил артист отдавал озвучиванию фильмов и мультфильмов, обожал это и старался развиваться.

«Я знаю, что когда вышел «Человек-паук» в новой версии, для него это было таким знаковым событием, с этого начал озвучивать большие профессиональные роли в дубляже. Он даже в Facebook разместил у себя пост, сфотографировался на фоне этого фильма в кинотеатре», - вспоминает Юрий Сазонов.

Смерть полного сил 37-летнего актера повергла его коллег в шок. Некоторое время назад в театре узнали, что Сергей Смирнов попал в больницу, но никто не ожидал, что это может закончиться так трагически.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, артист Центрального академического Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался 25 марта в возрасте 37 лет. Похороны состоятся 27 марта.

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