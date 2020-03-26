Умер актер дубляжа Сергей Смирнов, озвучивавший Бандераса и Человека-паука

|
Мия Субботина
50

Известный российский артист умер в возрасте 37 лет.

Фото: Teatrarmii.ru/

На 38-году жизни скончался актер Сергей Смирнов, озвучивший главных героев фильмов «50 оттенков серого» и «Человек-паук». Об этом говорится в сообщении на сайте Театра российской армии (ЦАТРА).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжелей болезни на 38-м году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», — говорится в сообщении.

Сергей Смирнов пришел в ЦАТРА в 2003 году, когда окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. За 17 лет службы в театре сыграл более 30 ролей. Также он дебютировал как режиссер, поставив спектакли «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

Кроме того, Смирнов за свою профессиональную карьеру озвучил около 400 зарубежных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда в фильмах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», Кристиан Грей в картине «50 оттенков серого». Артист также озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера.

Отпевание актера состоится 27 марта в 11:00 в столичном храме Димитрия Солунского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве скончался режиссер и сценарист Илья Рубинштейн.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
77.79
-1.06 84.15
-1.28
ТОП-5 женских имен с большой удачей

Последние новости

1:59
Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом
1:42
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов, озвучивавший Бандераса и Человека-паука
1:24
Служебный роман: Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене
1:06
Ветеринар из Челябинска спасает львенка, ставшего жертвой фотографа-живодера
0:51
Фото: В Петербурге мужчина зарезал мать и отца (18+)
0:38
Что можно и категорически нельзя делать 26 марта в Никифоров день

Сейчас читают

Что можно и категорически нельзя делать 26 марта в Никифоров день
Владимир Винокур и концертный директор Лещенко прокомментировали перевод артиста в реанимацию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок