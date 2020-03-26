Умер актер дубляжа Сергей Смирнов, озвучивавший Бандераса и Человека-паука

На 38-году жизни скончался актер Сергей Смирнов, озвучивший главных героев фильмов «50 оттенков серого» и «Человек-паук». Об этом говорится в сообщении на сайте Театра российской армии (ЦАТРА).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжелей болезни на 38-м году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», — говорится в сообщении.

Сергей Смирнов пришел в ЦАТРА в 2003 году, когда окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. За 17 лет службы в театре сыграл более 30 ролей. Также он дебютировал как режиссер, поставив спектакли «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

Кроме того, Смирнов за свою профессиональную карьеру озвучил около 400 зарубежных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда в фильмах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», Кристиан Грей в картине «50 оттенков серого». Артист также озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера.

Отпевание актера состоится 27 марта в 11:00 в столичном храме Димитрия Солунского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве скончался режиссер и сценарист Илья Рубинштейн.