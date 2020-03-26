Принц Гарри должен сменить фамилию после снятия королевских полномочий

С 31 марта герцог Сассекский может стать Маунтбэттен-Виндзором.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stephen Lock, /Paul Marriott via www.imago-imag, /Stephen Lock

В начале весны принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в последней церемонии королевской семьи в качестве ее членов. Уже 31 марта пара лишится своих титулов и полномочий. Издание The Mirror сообщает, что сразу после этого супругам придется выбрать для себя новую фамилию.

В Британии склоняются к тому, что принц Гарри и Меган Маркл возьмут фамилию Сассекские, созвучную с их титулами. Однако есть и другие варианты. Например, Гарри может взять фамилию Уэльский, которую носил во время обучения в школе и прохождения службы в армии. Меган Маркл вообще может оставить себе девичью фамилию.

Существует предположение, что пара возьмет фамилию наследника Арчи — Маунтбэттен-Виндзор. Ее дают тем, кто родился в королевской семье, однако не имеет титула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями и в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи.

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