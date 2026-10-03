Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за детьми у школы

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили фотографов в скрытой слежке за их детьми — Арчи и Лилибет — в новой британской школе. Супруги назвали поведение папарацци «чрезвычайно безрассудным». Об этом сообщает CNN.

По словам представителя пары, внимание частной охраны и сотрудников школы привлекли двое мужчин с рюкзаками, приехавших на белом фургоне. Они обходили территорию по периметру и наблюдали за происходящим.

Мужчины «заглядывали на территорию и пристально наблюдали за переменами и занятиями детей», рассказал представитель Сассекских. Он охарактеризовал случившееся как «исключительное отсутствие здравого смысла» и «недопустимое вторжение».

Инцидент вызвал серьезное беспокойство в школе. Ранее Арчи и Лилибет уже пришлось сменить учебное заведение: их перевели через несколько дней после начала учебного года из-за вопросов безопасности.

Гарри продолжает добиваться восстановления круглосуточной государственной охраны, финансируемой за счет налогоплательщиков.

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