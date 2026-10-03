Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за детьми у школы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Охрана и педагоги заметили двух мужчин, наблюдавших за занятиями и переменами.

Гарри и Меган обвинили папарацци в слежке за детьми

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили фотографов в скрытой слежке за их детьми — Арчи и Лилибет — в новой британской школе. Супруги назвали поведение папарацци «чрезвычайно безрассудным». Об этом сообщает CNN.

По словам представителя пары, внимание частной охраны и сотрудников школы привлекли двое мужчин с рюкзаками, приехавших на белом фургоне. Они обходили территорию по периметру и наблюдали за происходящим.

Мужчины «заглядывали на территорию и пристально наблюдали за переменами и занятиями детей», рассказал представитель Сассекских. Он охарактеризовал случившееся как «исключительное отсутствие здравого смысла» и «недопустимое вторжение».

Инцидент вызвал серьезное беспокойство в школе. Ранее Арчи и Лилибет уже пришлось сменить учебное заведение: их перевели через несколько дней после начала учебного года из-за вопросов безопасности.

Гарри продолжает добиваться восстановления круглосуточной государственной охраны, финансируемой за счет налогоплательщиков.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

13:50
Что достанется наследникам: кто претендует на имущество Анатолия Кашпировского
13:35
«Ей тяжело, очень тяжело»: как вдова Кашпировского переживает смерть мужа
13:22
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за детьми у школы
13:09
Армия России за сутки освободила свыше 70 зданий в Доброполье
12:53
Двое конвоиров тяжело ранены в результате стрельбы в поезде в КБР
12:40
Армия России освободила населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня