В больницах острова Свободы находятся еще двое граждан России, у которых диагностирован COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса

На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин. В больницах острова Свободы находятся еще двое граждан России, у которых диагностирован COVID-19. Об этом сообщили на брифинге с журналистами в Минздраве республики.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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