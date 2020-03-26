На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
В больницах острова Свободы находятся еще двое граждан России, у которых диагностирован COVID-19.
На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин. В больницах острова Свободы находятся еще двое граждан России, у которых диагностирован COVID-19. Об этом сообщили на брифинге с журналистами в Минздраве республики.
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