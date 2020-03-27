Три пары имен, обладатели которых могут построить идеальный брак
Эзотерики уверены, что имя определяет черты характера человека.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Ulrich Niehoff
Еще в древности люди заметили, что имя человека играет не последнюю роль в формировании его личности и влияет на его поведение, поэтому правильно выбрать имя для ребенка способны были лишь обладающие особым даром и знаниями. Исходя их общих характеристик, которыми отличаются обладатели тех или иных имен эзотерики смогли составить пары для идеальных союзов.
Елена и Сергей
Между людьми, носящими эти имена сильная искра пробегает уже при самой первой встрече. Рассудительность и спокойствие Сергея и те же качества плюс искренность и хозяйственность Елены сразу создают между этими людьми взаимное притяжение. У этой пары всегда найдутся и общие интересы, и поводы для бурных споров. Но несмотря на последнее обстоятельство, Сергей и Елена способны по-настоящему любить друг друга и построить долгий и прочный брак.
Ольга и Александр
Отношения между обладателями этих имен базируются на принципе притяжения противоположностей. Амбициозность, напористость и жизнерадостность Александра прекрасно дополняется ответственностью, разумностью и общительностью Ольги. Первый предпочитает жить сегодняшним днем, вторая — серьезно подходит к решению задач. Ольга способна научить Александра вести себя более дальновидно, а взамен перенять у него способность иногда расслабляться и веселиться. В таком союзе оба умеют уважать партнера и находить компромиссы.
Анастасия и Максим
У обладателей этих имен есть все шансы создать крепкий и счастливый союз, преодолев любые преграды. Отношения между ними всегда сложные, многогранные и неоднозначные, но невероятно сильное притяжение помогает им пройти через все трудности. И Анастасия, и Максим всегда готовы поставить интересы любимого на первое место и способны меняться ради него, утверждает интернет-портал Femmie.
Ранее 5-tv.ru развал три женских имени, обладательницы которых стареют раньше других.
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