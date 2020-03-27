🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 27 марта, растущая Луна в Тельце благоволит построению долгосрочных планов. Однако звезды предостерегают, не стоит рубить с плеча и принимать скоропалительные решения.

♈ Овен

Овны, любовь, гармония и единение. Вот, что ожидает вас сегодня. Проведите больше времени в кругу семьи. Уделите внимание тем, кто заставляет вас чувствовать себя как дома. Для некоторых из вас сегодняшний день может стать временем позитивных перемен на личном фронте. Пусть ваш дом превратится в гавань хорошего настроения.

Космический совет: ожидайте позитивных изменений на личном фронте.

♉ Телец

Не позволяйте сплетням добраться до вас, Тельцы! Вы, вероятно, делаете других неуверенными в себе, будучи самой яркой личностью. Сегодня у вас будет больше ясности в том, кто ваши друзья и кого вы хотели бы удалить из своего круга. Лучше быть бдительными даже на профессиональном фронте. Внимательно изучите предложение, прежде чем делать что-то, к чему вы не готовы.

Космический совет: оцените, кто ваш друг, а кто — враг.

♊ Близнецы

Как вы относитесь к вселенскому благословению, Близнецы? Вы чувствуете себя комфортно в этот момент жизни? Или вы всплываете брюхом вверх при первых признаках перемен? Помните о своем сопротивлении и о том, откуда оно происходит. За кулисами творится много всего, что вы не можете воспринять. Научитесь доверять. Вот вам мантра на сегодня: «Я чувствую себя в безопасности в ритме и течении постоянно меняющейся жизни».

Космический совет: не бойтесь перемен!

♋ Рак

Если вы не знаете, куда идете, ни одна дорога не приведет вас туда, куда где вы хотите быть. Ясность, Раки, ясность! Пересмотрите жизнь, которую вы хотите создать в своем воображении, и начните планировать свой путь к ней. Установление конкретных целей является ключом к облегчению движения вперед. Вы обнаружите, что навыки некоторых людей особенно остры сегодня. Используйте это в своих интересах, общаясь с нужными людьми и создавая более сильную команду.

Космический совет: поставьте конкретные цели перед собой.

♌ Лев

Львы, готовьтесь к победам. Конец рабочей недели обещает принести радостные вести как на личном, так и на профессиональном фронте. Вселенная будет довольна, если вы отпразднуете свои достижения с командой друзей и единомышленников. Из-за того, что сейчас весь мир закрывается на карантин, собрать шумную вечеринку может быть и не получится, но не забывайте о технологическом прогрессе. Созвонитесь с коллегами по видеосвязи и представьте, что вы рядом. Но не забывайте о близких. Будет не лишним уделить внимание второй половинке.

Космический совет: насладитесь общением с близкими.

♍ Дева

Девы, нравится вам это или нет, но у вас не разовый билет на поездку на американских горках. У вас — абонемент! И закончится он не скоро. Вселенная хочет, чтобы вы нашли здоровые способы обработки своих эмоций. Займитесь медитацией и попробуйте самостоятельно проработать свои проблемы. Для некоторых этот период может стать временем истины и прозрения. Помните, что мы сами способны вытащить себя из болота душевных проблем.

Космический совет: найдите здоровые способы обработки своих эмоций.

♎ Весы

Весы, продолжайте ухаживать за своим садом и с гордостью наблюдать, как он приносит плоды. Есть одна вещь, в которой вы можете быть уверены. Это то, что изобилие, которого вы заслуживаете, найдет свой путь к вам. Однако для этого важно сохранять позитивный настрой. Вселенная одаривает благословением тех, кто не теряет уверенности и продолжает идти вперед несмотря ни на что.

Космический совет: гордитесь тем, как цветет ваш сад.

♏ Скорпион

Цель оправдывает средства. Формула циничная, но, временами, действенная. Сегодня Вселенная поможет вам во всех начинаниях, если вы, конечно, предпримите необходимые действия. Главное — видеть перед собой цель и трудиться над ее достижением, а не бездельничать. Возможно, вы что-то хотели сделать на неделе, но не успели из-за работы? Самое время наверстать упущенное.

Космический совет: поставьте себе цель и добейтесь ее любой ценой.

♐ Стрелец

Нужно быть загадкой, и не только для других, но и для себя самого. Вы никогда не задумывались об этом, Стрельцы? Вспомните, когда вы последний раз удивляли себя самого? Пора бы обновить это чувство. Из-за карантина сделать что-то экстремальное вряд ли получится. Однако вполне можно придумать способ порадовать себя чем-то необычным.

Космический совет: сделайте что-то экстраординарное на выходных.

♑ Козерог

Иногда трудно поверить, что другие тоже умеют любить. Это правда, в своих чувствах и эмоциях люди часто крайне эгоистичны. Не стоит совершать эту ошибку сегодня, Козероги. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к тем, кто вас окружает. Вспомните, кто любит вас, и скажите им что-нибудь хорошее в ответ. Для начала — почему бы не позвонить родителям?

Космический совет: позвоните родителям.

♒ Водолей

Ваш успех не случаен. Почти смертельная смесь тяжелой работы, настойчивости и жертвенности привела вас туда, где вы находитесь сегодня. Не позволяйте никому притуплять вашу яркость и заставлять сомневаться в своих способностях. Во время самоизоляции подумайте о том, как бы вы могли еще больше раскрыть свой потенциал.

Космический совет: помните, вы здесь, потому что проделали огромную работу.

♊ Рыбы

Готовы получить большой жирный бонус от Вселенной? В ближайшие дни вы — любимый ребенок судьбы. Заслуженная должность, которая обещает много льгот, не так ли? Не поддавайтесь желанию потратить деньги немедленно. Вместо этого сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях. Найдите новые способы заставить ваши деньги работать на вас.

Космический совет: подумайте о своих сбережениях и инвестициях.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта.