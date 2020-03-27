Семь авиакомпаний России получили разрешение на вывоз россиян из ОАЭ

В генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ заявили, что будет организовано девять рейсов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roberto Casimiro, 5-tv.ru

Российские дипломаты смогли получить разрешения на вывоз россиян из Дубая. Помогут в этом семь авиакомпаний. В генконсульстве России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщают о девяти запланированных рейсах. Всех россиян могут вывезти из Дубая уже сегодня.

Ранее власти Эмиратов на два дня раньше объявленного срока закрыли пассажирское авиасообщение со всеми странами. Несколько дней российским авиакомпаниям не давали разрешения на вывоз туристов. По примерным подсчетам речь идет о четырех тысячах наших соотечественников.

Стоит отметить, что накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:08
В России до лета останавливают работу курортных объектов
7:01
Три пары имен, обладатели которых могут построить идеальный брак
6:46
Семь авиакомпаний России получили разрешение на вывоз россиян из ОАЭ
6:28
Наташа Королева оценила новости об обращении Игоря Николаева в больницу в Коммунарке
6:14
Принц Гарри и Меган Маркл опасаются, что тоже могли заразиться коронавирусом
6:01
Пугачева о новых песнях Киркорова: «Я не поклонник такого жанра»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок