Семь авиакомпаний России получили разрешение на вывоз россиян из ОАЭ

Российские дипломаты смогли получить разрешения на вывоз россиян из Дубая. Помогут в этом семь авиакомпаний. В генконсульстве России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщают о девяти запланированных рейсах. Всех россиян могут вывезти из Дубая уже сегодня.

Ранее власти Эмиратов на два дня раньше объявленного срока закрыли пассажирское авиасообщение со всеми странами. Несколько дней российским авиакомпаниям не давали разрешения на вывоз туристов. По примерным подсчетам речь идет о четырех тысячах наших соотечественников.

Стоит отметить, что накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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