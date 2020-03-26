Путин заявил, что Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
Глава государства выступил с заявлением 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Нашей стране может понадобиться менее двух-трех месяцев, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, во время встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево сказал российский лидер Владимир Путин.
«Мы выйдем (из этой ситуации — Прим.ред.) точно, и я надеюсь, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — отметил глава государства в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что с инфекцией можно будет «расправиться за два-три месяца», — сказал Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что это «неплохой прогноз», добавив, что в некоторых государствах говорят об очень длительных сроках.
Также на этой встрече с предпринимателями Владимир Путин напомнил, что важнейшая задача сохранить здоровье граждан, но для это нужны экономические ресурсы.
«Цель нашей встречи только в одном. Правительство в близком контакте находится с представителями различных организаций, бизнес структур, бизнес объединений. Мы понимаем, что происходит, но цель сегодняшней встречи, послушать вас напрямую. Послушать ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит, а мы постараемся, я и мои коллеги, соответствующим образом на это отреагировать», — сказал Владимир Путин.
Предприниматели попросили президента дать им налоговые каникулы, так как после окончания объявленной отсрочки им будет нечем погасить задолженность. Путин заверил, что банкротить предприятия никто не будет. Минфин рассчитает возможность рассрочки уплаты налогов. Президент также поддержал идею продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. И поблагодарил предпринимателей, которые оперативно переориентировали производство. И начали выпускать продукцию, которая востребована сейчас.
К слову, накануне президент России объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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