«Это странно и непривычно»: супруга Джигана рассказала о плюсах самоизоляции
После возвращения из Майами звездная семья вынуждена пребывать на карантине. Однако многодетную маму это совсем не пугает — она знает, чем занять себя и детей.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Четыре дня назад после грандиозного скандала семья рэпера Джигана вернулась из Майами в Москву. Конечно, согласно строгим правилам супругам, а также их детям придется ближайшие 14 дней провести в добровольной самоизоляции, чтобы исключить риск передачи возможной инфекции COVID-19 окружающим. Однако как оказалось, такие профилактические меры звездную чету совсем не пугают.
Так, супруга популярного исполнителя Оксана Самойлова рассказала подписчикам в Instagram, что пока видит только плюсы в добровольном «заточении». Например, ей наконец представилась возможность осилить те дела, до которых при обычном графике у многодетной мамы «руки не доходили годами».
«Все, что происходит вокруг, очень странно и не привычно, конечно. Пока что я нахожу плюсы в изоляции. Очень хорошо убираюсь, экспериментирую с готовкой, глажу и стираю. Еще подключила себе онлайн тренировки, записалась на пару онлайн курсов и тренингов. Бесконечно делаю маски для лица и тела. Не знаю, конечно, на сколько хватит этого энтузиазма, но пока так», — поделилась с фанатами Оксана.
Кроме того, супруга Джигана отметила, что более всего внезапному карантину рады дети. Они с удовольствием играют и гуляют на свежем воздухе, в отсутствие различных обучающих занятий.
Звезда также рассказала фанатам, как будет действовать, если ситуация с пандемией не пойдет на спад.
«Если все затянется у меня есть план „Б“, где я делаю грядки, строю теплицу, сажаю огурцы, помидоры, клубнику. Вот уже апрель и май — есть чем заняться. Но надеюсь, конечно, что все закончится раньше», — подытожила бизнесвумен.
Поклонники Самойловой поддержали ее стремления все свободное время посвящать дому и быту. Однако многие отметили, что не понимают, откуда у молодой многодетной мамы столько сил.
«Боже, какая она сильная!»
«Как же приятно на вас смотреть! Вы такая умница!»
«Вот молодец! Без сторис со слезами обошлась и занята делами! Любо-дорого смотреть!» — писали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом.
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