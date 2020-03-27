13 марта модель Ассоль Васильева подарила артисту наследницу.

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Фото, видео: Instagram @st_stoizsta

Несколько дней назад рэпер Александр Степанов, более известный под ником ST, впервые стал отцом. Любимая жена музыканта, модель Ассоль Васильева подарила ему дочку Эстель. О том, как изменился рабочий график супругов с рождением малышки и о прелестях отцовства популярный исполнитель рассказал в беседе со »СтарХитом».

Так, ST признался, что он, как и другие звезды шоу-бизнеса стали заложниками ситуации: концерты отменены, репетиций почти не осталось, да и записей студийных немного. Однако унывать он не спешит, ведь дома его ждут две прекрасные женщины, которых он очень любит.

«Я не поддаюсь панике и пытаюсь максимально использовать с пользой это время. С удовольствием провожу его с семьей — и первые движения, шаги и улыбка дочери — это фантастика!» — отметил музыкант.

Instagram @st_stoizsta

Также рэпер вспомнил, что долгое время очень переживал перед тем, как впервые взять Эстель на руки. Однако, когда он приехал в роддом, то все произошло само собой. Музыкант отметил, что ему неплохо удается справляться с новой удивительной ролью отца семейства.

«У Эстель сейчас пока три состояния: спит, ест, гуляет. Но она вообще родилась уже какой-то взрослой — иногда просто лежит, смотрит на нас с Ассоль и о чем-то думает. И явно уже все понимает и готова рассказать и объяснить, но не знает как», — улыбаясь заметил ST.

Популярный исполнитель акцентировал внимание, что с заботами по хозяйству его супруга Ассоль справляется сама, без помощи няни или домохозяйки. Однако в случае экстренной необходимости, приглядеть за малышкой помогает сестра или мама, живущие неподалеку.

Певец признается: с рождением дочери он многое переосмыслил. Так, например, после развода родителей ST поссорился и долго не общался с отцом. Однако сегодня он понимает, что близкие люди всегда должны быть на связи, поэтому готов изменить своим принципам ради восстановления отношений.

«Появилось понимание что, как ни крути, чтобы твои дети относились к тебе хорошо, тебе самому нужно хорошо относиться к своим родителям. Ты своим примером должен показывать им, как правильно. Поэтому хочешь — не хочешь, нужно налаживать контакт со своими старшими», — подытожил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему роды супруги рэпера ST чуть не закончились трагедией.

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