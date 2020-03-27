Светлана Светличная уверена, что родственники хотят ее смерти

По мнению актрисы, внучка подбросила в ее квартиру ртуть, чтобы получить затем жилплощадь.

Фото: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya

Внучка Светланы Светличной Мария оставила в квартире своей бабушки ртуть. Об этом актриса заявила в диалоге с сайтом Teleprogramma.pro. По мнению Светличной, внучка хочет завладеть ее жилплощадью и решила таким образом избавиться от нее.

«Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла», — рассказала Светличная.

По словам актрисы, это уже не первый случай, когда родственники пытаются отобрать у нее жилье. Так же было с квартирой, которая осталась Светличной после смерти сына Олега. Сначала она сдавала жилплощадь студентке и получала по 15 тысяч в месяц, однако родственники вынудили актрису переписать жилье на них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, родственники Нонны Мордюковой разругались между собой из-за ее квартиры.

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