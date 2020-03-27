ФАС РФ выявила признаки картельного соглашения производителей гречневой крупы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет расследование в отношении продавцов гречневой крупы. Выявлены признаки картельного соглашения. Торговые предприятия придерживали товар и завышали цены.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения. То есть, все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до 6 лет», — сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

Дефицита продовольственных товаров первой необходимости в России не ожидается. В достаточном запасе и противовирусные препараты. Цены на лекарства жестко регулируются государством. ФАС вместе с Минздравом фиксирует предельную стоимость, увеличить которую не сможет ни производитель, ни продавец.

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