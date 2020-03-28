Видео: Сильное извержение вулкана произошло на острове Ява в Индонезии

Сильное извержение вулкана — второе за месяц — произошло на острове Ява в Индонезии около 11 часов утра по местному времени. Вулкан Мерапи, название которого переводится как «гора огня», выпустил из кратера столб пепла на высоту пять тысяч метров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на индонезийские СМИ, информация о жертвах и разрушениях пока не поступала, власти призывают жителей острова сохранять спокойствие и не приближаться к кратеру.

Мерапи считается самым активным вулканом в Индонезии. Его извержение в 2016 году унесло более 300 тысяч жизней, 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

На Индонезийском архипелаге насчитывается 127 действующих вулканов, а всего их 500.

Ранее 5-tv.ru публиковал ужасающие кадры извержения вулкана Тааль на Филиппинах, которое произошло в январе этого года.