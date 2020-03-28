Горите в аду, идиоты: Кудрявцева обрушилась на СМИ после шутки о «сволочах» на карантине
Телеведущая призвала журналистов «иметь совесть» и отличать иронию от оскорблений.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с резкой критикой в отношении СМИ, которые неправильно истолковали ее слова об изолировавшихся из-за коронавируса COVID-19 россиянах. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
«СМИ, которые выпускают заголовки, что я назвала сволочами россиян, которые сидят дома, — гореть вам в аду!!! Соглашусь, что мой сторис был неуместным, и моя ирония и шутка в это сложное время переформатировалась желтушными СМИ как злобное послание! Имейте совесть и различайте иронию от намерения! Идиоты!» — написала Кудрявцева.
Телеведущая призвала всех россиян быть ответственными: сидеть дома и не покидать его без особой нужды. Сама она тоже последовала собственному совету.
«В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через три дня. Самоизолировалась, надеюсь, будет отрицательным», — отметила Кудрявцева, пожелав всем здоровья.
В комментариях многие поддержали ведущую, отметив, что шуточный характер ее публикации в сторис был понятен изначально. Некоторые написали, что шутка была слишком неуместной, особенно, если учесть контекст.
«Лера, не переживайте! Понятно, что это была шутка! Мы вас любим! Вы — чудо!»
«В вашем сторис было очевидно, что вы подтруниваете и шутите! Лера, даже не переживайте по этому поводу! Больные люди…»
«Ну ****** (капец — Прим. ред.) пошутила. Смотала в Дубай, не самоизолировалась, пошла на работу, шутила невпопад. Люди тысячами умирают, а вам все в прикол»;
«Почему не самоизолировались сразу после приезда из ОАЭ? Позднее зажигание?» — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лера Кудрявцева назвала «сволочами» россиян, сидящих на карантине. Она дала понять, что вынуждена находиться на работе, пока все отдыхают.
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