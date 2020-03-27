«Сволочи, дома сидите?» Кудрявцева обратилась к россиянам на карантине

Ведущая, судя по всему, позавидовала тем, кто проведет неделю дома по причине мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Instagram @leratv

Тема:
Эпидемия коронавируса

Телеведущая Лера Кудрявцева позавидовала россиянам, которые проведут следующую неделю на карантине. Она выложила в Instagram ролик, в котором назвала вынужденно находящихся дома людей сволочами.

«Ну, что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе», — сказала телеведущая, показав коллег по телеканалу. Они при этом были в медицинских масках, в то время как Кудрявцева без.

«Очень странное зрелище, конечно…», — задумчиво заключила ведущая.

В сети не поняли юмора Кудрявцевой. У многих логично возник вопрос, а что сама ведущая делает на работе, если только недавно вернулась из Дубая? Согласно всем правилам, ей положен двухнедельный карантин.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Что касается здоровья Кудрявцевой, про него 5-tv.ru писал, что она получила травму, катаясь на карусели в арабской стране.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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