ТОП-5 продуктов для защиты от коронавируса

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Игорь Рязов
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Врач рассказала, чем нужно питаться во время пандемии COVID-19, чтобы снизить шансы на заражение опасной инфекцией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marius Becker

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач-диетолог Марият Мухина назвала пять самых полезных продуктов, которые могут защитить человека от заболевания коронавирусом COVID-19.

На первое место специалист поставила цитрусовые, богатые витамином С. Он не только участвует в уничтожении вирусов, но и препятствует их размножению. Кроме усиления иммунитета, цитрусовые также улучшают работу надпочечников и помогают синтезировать коллаген.

Второе место в рейтинге занял чесноку. Он убивает и подавляет развитие разнообразных бактерий. Замкнула тройку лидеров квашеная капуста. Она содержит пребиотики и огромное количество витаминов А и C.

Также в ТОП-5 вошли брокколи и все кисломолочные продукты без сахара. Растение содержит фермент, препятствующий проникновению вирусов в клетки. Молочка богата бактериями, которые вытесняют патогенную флору.

К слову, стоит обратить внимание и на то, что вышеуказанная информация является рекомендательной и относится к вопросам профилактики. Редакция 5-tv.ru напоминает, что в случае появления симптомов, хотя бы издалека напоминающих COVID-19, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 знаков зодиака, которые могут сглазить даже родных людей.

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