Врач рассказала, чем нужно питаться во время пандемии COVID-19, чтобы снизить шансы на заражение опасной инфекцией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marius Becker

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач-диетолог Марият Мухина назвала пять самых полезных продуктов, которые могут защитить человека от заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают ToDay News Ufa.

На первое место специалист поставила цитрусовые, богатые витамином С. Он не только участвует в уничтожении вирусов, но и препятствует их размножению. Кроме усиления иммунитета, цитрусовые также улучшают работу надпочечников и помогают синтезировать коллаген.

Второе место в рейтинге занял чесноку. Он убивает и подавляет развитие разнообразных бактерий. Замкнула тройку лидеров квашеная капуста. Она содержит пребиотики и огромное количество витаминов А и C.

Также в ТОП-5 вошли брокколи и все кисломолочные продукты без сахара. Растение содержит фермент, препятствующий проникновению вирусов в клетки. Молочка богата бактериями, которые вытесняют патогенную флору.

К слову, стоит обратить внимание и на то, что вышеуказанная информация является рекомендательной и относится к вопросам профилактики. Редакция 5-tv.ru напоминает, что в случае появления симптомов, хотя бы издалека напоминающих COVID-19, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число больных COVID-19 по всему миру превысило 555 тысяч человек. В России число зараженных новым видом коронавируса превысило одну тысячу человек. Чтобы не присоединиться к ним, врачи рекомендуют самоизолироваться, чаще мыть руки и не прикасаться ими к лицу.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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