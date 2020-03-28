Подруга 46-летней актрисы назвала ее идеальной матерью, которая «не может пожить беззаботно».

Фото: Instagram @mashaaporoshina

Актриса Мария Порошина рассталась с отцом своего пятого ребенка. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на слова ее приятельницы и коллеги.

«Поддержки и мужского плеча рядом нет. Но Мария идеальная мать — у нее под контролем графики и расписания всех детей! <…> По мелочам она сама справляется. Конечно, жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама…» — сказала подруга Порошиной.

По ее словам, Мария прекрасно справляется с воспитанием детей: четырех дочек и младшего сына Андрюши. Актриса знает обо всех оценках и передвижениях дочерей, а также состоянии сына.

Издание отмечает, что отцом пятого ребенка 46-летней актрисы считают актера Ярослава Бойко. Сами они опровергают, что между ними когда-либо был роман. Это может быть связано с тем, что у Ярослава есть жена, сын и дочь от нее. Тем не менее, известно, что Бойко и Порошина два года гастролировали вместе, живя в одной гостинице и проводя много времени друг с другом.

Кроме годовалого сына, у Марии есть 24-летняя дочь Полина. Она родилась во время ее брака с Гошей Куценко. После развода актриса вышла замуж за Илью Древнова, от которого родила еще трех дочек: 14-летнюю Серафиму, 10-летнюю Аграфену и четырехлетнюю Глафиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина потрясла фанатов снимком именинницы-дочери.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:34
«Она сама справляется»: Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
7:17
В «Одноклассниках» появилась афиша онлайн-событий на каждый день
7:01
Светлана Лобода и лидер Rammstein. Что известно об их связи?
6:49
Захарова высмеяла фейк об использовании Россией львов и тигров для борьбы с COVID-19
6:32
«Леву вернули»: жена Лещенко рассказала о состоянии больного COVID-19 артиста
6:14
ВКонтакте отметит День театра показом спектаклей в режиме онлайн

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок