Лечение током и капельницы: Шишкова показала, как проходит ее день в клинике

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова рассказала подписчикам в сторис на своей странице в Instagram, что накануне прошла целый ряд процедур в клинике. Для российской модели специалисты подобрали комплекс лечебных мероприятий по восстановлению организма.

Instagram @missalena.92

Звезда пояснила, что она вдыхала горный воздух, побывала на процедуре, где ее лечили током, а также на лимфодренажном массаже. Кроме того, ей прописали капельницы с витаминами. Вероятно, Шишкова продолжит лечение в клинике, так как такие процедуры необходимо делать в полном объеме в течение нескольких дней. Завершила звезда день на тренажере.

По какой именно причине Алена обратилась к медикам точно неизвестно. Возможно, что модель обратилась в клинику из-за проблем с весом, пишет «7Дней.ру». Прошлым летом знаменитость уже прибегнула к помощи специалистов из-за проблем с питанием. Однако, возможно, что в этот раз она модель просто решила укрепить иммунитет в разгар пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шишкова покорила фанатов каре и челкой блондинистого оттенка.