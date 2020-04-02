«Я не пирую, а завтракаю»: Рудковская ответила на критику из-за фото с едой
Пользователь сети обвинила знаменитость в том, что она устраивает «пир во время чумы».
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на упрек подписчиков в Instagram из-за снимка с едой. Ранее она разместила фотографию своего завтрака. На снимке запечатлены запеканка со свежей малиной, клубника, виноград и различные фрукты. Продюсер на протяжении нескольких месяцев делится с подписчиками подобными изображениями с хештегом #рубрикамоизавтраки.
Однако некоторые фанаты негативно отреагировали на свежую публикацию знаменитости. Один из пользователей социальной сети поинтересовался в комментариях.
«Это пир во время чумы?» — спросила фанатка.
Вскоре комментарий набрал множество лайков и поднялся в топ, пишет ФАН.
«Вы слышали звон, да не знаете где он! Почитайте что означает выражение „пир по время чумы“! Это — завтрак мой дружочек, если у Вас чума, у меня точно ее нет! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки», — заявила Яна.
Преданные поклонники быстро встали на защиту продюсера и ответили на негативный комментарий.
«Круто чужими „умными фразами“ пытаться выделиться?»;
«Яна достаточно посвятила времени коронавирусным постам. Так что имеет право сесть и вкусно покушать»;
«А что тут для пира? Только посуда. Так почему бы не кушать красиво? Мне кажется, это нормально», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудковская рассказала о биологической матери старшего сына.
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?