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«Мамой он считает только меня»: Рудковская рассказала о биологической матери старшего сына

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Игорь Рязов
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Звездный продюсер призналась, что Андрей видел свою родную маму только несколько раз.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская рассказала о старшем сыне Андрее Батурине, которого усыновила после брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Биологическая мама ребенка — его первая жена Юлия Салтовец.

«У моего сына Андрея (которому я дала это имя) есть одна родная мама — это я. Если вы про биологическую маму, то он видел ее несколько раз по просьбе отца в свое время, по просьбе моей и Евгения, но после 2014 года наотрез отказался общаться», — цитирует Рудковскую сайт Teleprogramma.pro.

По ее словам, сейчас Андрею 18 лет. Он учится в МГИМО, увлекается гольфом, отличается высоким интеллектом и самостоятельностью.

«У него прекрасные отношения с отцом, а вот мамой он всегда считал и считает только меня. Я его с рождения воспитываю и никогда не предавала, и всегда боролась только за двоих детей, и никогда не выделяла родной или приемный. Он — мой сын, которого я очень люблю, и он наследник такой же, как Саша и Коля», — заявила звездный продюсер.

clasnivesty.com.ua

Яна Рудковская воспитывает троих сыновей: приемного Андрея, Николая, который родился в ее браке с Батуриным, а также Александра от фигуриста Евгения Плющенко. Старшие сыновья уже взрослые и учатся в престижных вузах. Саше же пока всего семь лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Рудковской и Плющенко и признался, на что копит карманные деньги.

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