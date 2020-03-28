В Москве будет проведена масштабная дезинфекция общественных мест

Обработка будет проведена рекомендованными Роспотребнадзором препаратами.

Фото: www.globallookpress.com /Alexander Rekun

В мэрии Москвы заявили по планах провести масштабную дезинфекцию общественных пространств с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил РИА Новости замглавы столицы Петр Бирюков.

«Сегодня предприятия комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул чиновник.

Обработка будет проведена рекомендованными Роспотребнадзором препаратами. В настоящее время в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 дезинфицируются подъезды в домах, где живут находящиеся на карантине люди.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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