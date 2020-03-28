«Маму вечно кто-то отнимал»: дочь Риммы Марковой рассказала об отношениях с ней

Известная советская актриса Римма Маркова скончалась пять назад. Она запомнилась поклонникам по ярким ролям в фильмах «Бабье царство», «Вечный зов», «Родня» и других. Однако единственной наследнице Татьяне Никитиной не хватало внимания знаменитой мамы. По ее словам, она редко видела маму, которая лишь привозила подарки и вновь уезжала на съемки, пишет «СтарХит».

Никитина отмечает, что не могла спокойно пройти с родительницей по улице. Прохожие обращали на них внимание, что делало общение родственниц неловким. По словам дочери Марковой, они стали больше времени проводить вместе уже под конец жизни актрисы.

«Мы стали жить вместе, только когда мне исполнилось 15, ей уже было 50 лет. Начала обижаться на маму, когда повзрослела. Хотела восполнить образовавшуюся пропасть, но близость так и не появилась. Осознав все, поняла, что слишком мало времени мы провели вместе. Всю жизнь ждала маму, так и не дождалась», — призналась наследница звезды.

Кроме того, из-за известности мамы у Татьяны возникали проблемы и в школе. Одноклассники недружелюбно относились в ней, потому что якобы в то время профессия артиста считалась неприличной.

Татьяна утверждает, что актерам не стоит иметь детей, потому что они слишком поглощены творческим процессом. К слову, к такому выводу при жизни пришла и сама Римма Васильевна.

«Нас постоянно оглядывали с головы до ног и шептались. Мне хотелось спокойно поговорить с мамой. А ее вечно кто-то отнимал… Она ходила по улице, опустив глаза, потому что ее все узнавали», — рассказывает дочь Марковой.

Актриса трижды была замужем, однако построить крепкую семью Марковой не удалось. До конца жизни Римма Васильевна предпочитала не афишировать личную жизнь.

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