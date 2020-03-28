«Ведут себя ужасно»: родственники Светличной два года не возвращают ей полмиллиона рублей

Актриса Светлана Светличная рассказала, что ближайшие родственники уже два года не возвращают ей долг в размере полумиллиона рублей. Крупную сумму у нее одолжили на несколько месяцев.

«Я сейчас пью лекарства, потому что сердце из груди выскакивает. Они ведут себя ужасно. Я внучке сказала: „Если меня пригласят на телевидение, то обязательно пойду и расскажу“. Я эти деньги честно заработала: путешествую с творческими концертами по России-матушке», — цитирует 79-летнюю актрису StarHit.

Деньги она одолжила своей невестке Светлане Афанасьевой и внучке Марии Ивашовой. Светлана Афанасьева попросила сына Алексея повлиять на жену и дочь, чтобы они вернули деньги. Однако он отказался вмешиваться в денежный спор женщин.

«Просила, чтобы Леша подействовал на своих девиц, выяснил, где мои деньги. Он сказал, что не будет лезть в эти дела. Не надо быть такой доверчивой, как я. Вот мой всем совет», — отметила Светличная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Светличная обвинила родственников в попытке ее отравить. Актриса считает, что внучка специально оставила в ее квартире ртуть, чтобы завладеть жилплощадью бабушки.