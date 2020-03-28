Очевидцы сообщают о ранении 9-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

По предварительной информации, выстрел мог быть произведен из травматического пистолета.

Девятилетний мальчик получил ранение из неизвестного оружия во время прогулки во дворе на юго-востоке Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на Ташкентской улице. По предварительной информации, выстрел, возможно из окна, мог быть произведен из травматического пистолета. Стрелявшего никто не видел.

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

 

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