Очевидцы сообщают о ранении 9-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

Девятилетний мальчик получил ранение из неизвестного оружия во время прогулки во дворе на юго-востоке Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на Ташкентской улице. По предварительной информации, выстрел, возможно из окна, мог быть произведен из травматического пистолета. Стрелявшего никто не видел.

Обстоятельства произошедшего уточняются.