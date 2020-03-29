Европа переходит на летнее время

Большинство стран Европы 29 марта переходят на летнее время. Страны переводят стрелки часов на один час вперед. Об этом сообщает министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

«Переход на летнее время проводится с субботы на воскресенье. Часы будут переведены на один час вперед в воскресенье, 29 марта, в 03:00», — гласит сообщение.

Ведомство подчеркивает, что «Финляндия все еще проявляет инициативу в Евросоюзе, чтобы положить конец переводу времени».

В ходе опроса выяснилось, что больше 80% европейцев хотят жить по стандартному времени в течение всего календарного года. По словам местных жителей, перевод часов вызывает дополнительный стресс, нарушает режима сна и сказывается на самочувствии. Согласно статистике, в этот период количество аварий и производственных травм резко возрастает.

Переводить стрелки в Европе могут перестать лишь после одобрения государств — членов ЕС на национальном уровне. Предполагается, что это произойдет до конца 2020-го, а с 2021 года в Евросоюзе часы перестанут переводить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в европейском парламенте обсуждают вопрос окончательного перехода на летнее время.