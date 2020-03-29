Страны переведут стрелки часов на один час вперед в воскресенье, 29 марта, в 03:00.

Фото: www.globallookpress.com © Klaus-Dietmar Gabbert

Большинство стран Европы 29 марта переходят на летнее время. Страны переводят стрелки часов на один час вперед. Об этом сообщает министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

«Переход на летнее время проводится с субботы на воскресенье. Часы будут переведены на один час вперед в воскресенье, 29 марта, в 03:00», — гласит сообщение.

Ведомство подчеркивает, что «Финляндия все еще проявляет инициативу в Евросоюзе, чтобы положить конец переводу времени».

В ходе опроса выяснилось, что больше 80% европейцев хотят жить по стандартному времени в течение всего календарного года. По словам местных жителей, перевод часов вызывает дополнительный стресс, нарушает режима сна и сказывается на самочувствии. Согласно статистике, в этот период количество аварий и производственных травм резко возрастает.

Переводить стрелки в Европе могут перестать лишь после одобрения государств — членов ЕС на национальном уровне. Предполагается, что это произойдет до конца 2020-го, а с 2021 года в Евросоюзе часы перестанут переводить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в европейском парламенте обсуждают вопрос окончательного перехода на летнее время.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля

Последние новости

1:54
Солист Rammstein обратился фанатам после госпитализации с подозрением на COVID-19
1:27
Европа переходит на летнее время
1:02
Что можно и нельзя делать 29 марта в Саввин день
0:38
Анастасия Волочкова похвасталась, что на карантине проводит время с мужчиной
0:19
Петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился
0:02
Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске

Сейчас читают

«Включайтесь уже!»: Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок