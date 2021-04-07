ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком

Некоторые женщины особенно отличаются тем, что предпочитают контролировать свою вторую половинку и всячески воспитывать. Астрологи отмечают, что именно представительницы этих четырех знаков зодиака чаще всего «превращают» мужчин в подкаблучников.

Скорпионы

Скорпионы очень капризны, поэтому любят, чтобы все делали по их желанию. Часто своими командами они причиняют боль самым близким людям, а из своего возлюбленного делают «каблука».

Львы

Львы также обожают командовать. Эти дамы опасны тем, что, если в жизни им не удалось сделать карьеру, то весь свой нереализованный потенциал они направляют на супруга, которого постоянно контролируют.

Дева

Рожденные под знаком зодиака Дева предпочитают выступать в роли учительницы, которая постоянно делает замечания мужу и близким людям. Этим дамам всегда что-то не нравится, поэтому их второй половинке приходится все исправлять.

Стрелец

Представительницы знака зодиака Стрелец никогда не выдадут себя и не покажут, что командуют своим мужчиной. Они изящным образом будут манипулировать супругом, который даже не поймет, когда он оказался под каблуком.

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