ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком

|
Мия Субботина
38 954

Астрологи считают, что представительницы именно этих четырех знаков зодиака очень любят контролировать мужчин.

Фото, видео: globalookpress.com © Oliver Gutfleisch

Некоторые женщины особенно отличаются тем, что предпочитают контролировать свою вторую половинку и всячески воспитывать. Астрологи отмечают, что именно представительницы этих четырех знаков зодиака чаще всего «превращают» мужчин в подкаблучников.

Скорпионы

Скорпионы очень капризны, поэтому любят, чтобы все делали по их желанию. Часто своими командами они причиняют боль самым близким людям, а из своего возлюбленного делают «каблука».

Львы

Львы также обожают командовать. Эти дамы опасны тем, что, если в жизни им не удалось сделать карьеру, то весь свой нереализованный потенциал они направляют на супруга, которого постоянно контролируют.

Дева

Рожденные под знаком зодиака Дева предпочитают выступать в роли учительницы, которая постоянно делает замечания мужу и близким людям. Этим дамам всегда что-то не нравится, поэтому их второй половинке приходится все исправлять.

Стрелец

Представительницы знака зодиака Стрелец никогда не выдадут себя и не покажут, что командуют своим мужчиной. Они изящным образом будут манипулировать супругом, который даже не поймет, когда он оказался под каблуком.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.38
-0.23 90.18
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
ФАС начала внеплановую проверку цен на яйца, мясо птицы и овощи
8:43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака
8:41
«Почему все, о чем мечтала я, взяла она?» — как сложилась жизнь сестры Бони
8:40
ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР
8:30
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак
8:30
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака
Никакой драмы! ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых не ревнуют
«Самый уродливый корабль» Украины вышел в Черное море на испытания — фото
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака