«Гламур отдыхает»: звезда «Содержанок» Дарья Мороз показала себя без макияжа

Поклонники актрисы пришли к выводу, что она выглядит невероятно даже в повседневной одежде.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз решила провести недельный карантин за городом. Судя по свежей публикации в Instagram, звезда сериала «Содержанки» решила отказаться от макияжа и элегантных нарядов. На новом фото артистка предстала в голубом спортивном костюме и огромном халате без застежек.

«Гламур отдыхает… Во всех смыслах», — подписала пост актриса.

Instagram @d_moroz

Даже в естественном образе Мороз сумела произвести впечатление на поклонников, которые засыпали артистку комплиментами.

«Даша, вы всегда прекрасны и в жизни, и в фильмах»;

«Похожа на сестрицу Аленушку»;

«Даша, вы невероятная красавица! Восхищаюсь вами», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Мороз развеяла слухи о том, что Собчак разлучила ее с Богомоловым. По словам звезды, разошлись супруги гораздо раньше, чем в жизни Константина появилась Ксения.

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