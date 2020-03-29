Разбившийся на Филиппинах самолет должен был доставить медиков и пациента в Японию
В результате авиакатастрофы погибли восемь человек.
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Фото, видео: Twitter @ABSCBNNews, @henrywoo, @inquirerdotnet, 5-tv.ru
Самолет, разбившийся при взлете из аэропорта Манилы, столицы Филиппин, должен был доставить пациента в Японию. Он и еще семь человек, находившихся на борту, погибли.
По данным ABS-CBN, небольшой самолет принадлежал авиакомпании Lion Air. Воздушное судно было зафрахтовано филиппинским министерством здравоохранения. Самолет загорелся при взлете.
Глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордог сообщил, что на борту судна находились восемь человек. Это два врача, медсестра, пациент, сопровождающий его человек и три члена экипажа.
Газета Manila Bulletin уточнила, что больной был гражданином Канады, а его сопровождающий — США.
По неподтвержденным данным, кроме перевозки пациента в Японию, самолет должен был доставить медикаменты и медицинские маски в разные регионы Филиппин.
Nakapaghatid muli ang DOH ng mga health commodities at supplies sa Zamboanga, Mactan, Iloilo, Butuan at ipa bang parte ng NCR! Patuloy ang suporta sa mga health facility sa buong bansa laban sa COVID-19! pic.twitter.com/S4mbbLuMJK— Brandon Ibarra Lopez (@_brandonibarra) March 29, 2020
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения самолета на Филиппинах. На кадрах видно, что воздушное судно сильно горит.
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