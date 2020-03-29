Пассажирский самолет разбился при взлете на Филиппинах
В результате авиакатастрофы погибли не менее восьми человек.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Фото, видео: Twitter @ABSCBNNews, @henrywoo, @inquirerdotnet
Не менее восьми человек погибли в результате крушения пассажирского самолета на Филиппинах. Воздушное судно разбилось при взлете в международном аэропорту Манилы, сообщила газета Manila Bulletin.
На видео с места происшествия видно, что после крушения начался сильный пожар. Рядом с самолетом находятся сотрудники экстренных служб. Они пытаются ликвидировать возгорание.
По данным агентства «Синьхуа», разбился небольшой самолет. Авиакатастрофа унесла жизни восьми человек — всех, кто находился на борту. Они направлялись в Японию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у самолета загорелся двигатель перед взлетом в Сургуте. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров.
Читайте также
35%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?