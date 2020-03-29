Пассажирский самолет разбился при взлете на Филиппинах

Не менее восьми человек погибли в результате крушения пассажирского самолета на Филиппинах. Воздушное судно разбилось при взлете в международном аэропорту Манилы, сообщила газета Manila Bulletin.

На видео с места происшествия видно, что после крушения начался сильный пожар. Рядом с самолетом находятся сотрудники экстренных служб. Они пытаются ликвидировать возгорание.

По данным агентства «Синьхуа», разбился небольшой самолет. Авиакатастрофа унесла жизни восьми человек — всех, кто находился на борту. Они направлялись в Японию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у самолета загорелся двигатель перед взлетом в Сургуте. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров.