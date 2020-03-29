На фоне слухов о разводе с рэпером Джиганом и туманных обещаний рассказать о «непростой ситуации» как-нибудь потом Оксана Самойлова наконец опубликовала на своей странице в Instagram позитивный пост с новой фотографией маленького Давида, который родился чуть больше месяца назад.

«Когда я была беременная мне ни разу не удалось представить как будет выглядеть мой сын. Начинала представлять, а фантазия рисовала Ариелу, Лею или Майю. А потом родился этот милаш, такой до невозможности сладкий и при этом мальчик. До сих пор не могу поверить, даже не хочу, чтобы он вырастал», — написала модель.

Instagram @samoylovaoxana

Оксана попросила подписчиков сказать, на кого, по их мнению, похож малыш. Фанаты с готовностью отозвались на просьбу и мнения, как обычно бывает в таких случаях разделились. Помимо вариантов «мамин сын» и «копия папы», некоторые усмотрели сходство с бабушкой — Оксаниной мамой, со всеми по очереди старшими сестрами и почему-то с гусеницей.

«Не знаю на кого, но получился очень сладким», — дипломатично заметила модель Лена Перминова.

«Красавчик. И умненькие глазки!»

«Не пойму на кого похож, но он космический».

«Похож на кукольного мальчика»

«Невероятный милаш», — умиляются комментаторы.

«Он другой однозначно! Но и первые три все разные. Ни одна друг на друга не похожа! Ариэлла однозначно копия папа! Лея-однозначно Оксана! А вот Майя… уже сама по себе. Вот и он так же! Но все красотки — это факт!» — обстоятельно проанализировал один из пользователей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, вернувшись в Москву из США, Оксана Самойлова впервые прокомментировала слухи о разладе в своей семье.