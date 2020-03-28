«Все-таки конец»: Жена Джигана прокомментировала слухи о разводе
Оксана Самойлова поблагодарила рэпера, что подарил ей самое главное счастье в жизни — детей.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, вокруг семьи которой последнее время ходят слухи о разводе, решила прокомментировать ситуацию. Она не стала раскрывать детали, но призвала поклонников понять ее и не беспокоить. Судя по тому, что она пишет о своих отношениях в прошедшем времени, брак с музыкантом не оправдал ее ожиданий.
«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — написала Самойлова.
Поклонники в комментариях по-разному восприняли новость.
«Мудрая женщина»
«Оксана, ну как же так?!»
«Вы не обязаны рассказывать о „прелестях“ своего мужа. Вы достойны большего»
«Значит все-таки конец. Очень жаль…», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо. Позже в сети появилось объявление о продаже дома четы. Отношения в семье модели и рэпера испортились в начале года, когда в соцсетях Джиган стал выкладывать странные видео. После появления четвертого ребенка отец семейства стал много пить, курить и материться при детях, ему даже пришлось пройти реабилитацию.
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