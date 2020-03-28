Оксана Самойлова поблагодарила рэпера, что подарил ей самое главное счастье в жизни — детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, вокруг семьи которой последнее время ходят слухи о разводе, решила прокомментировать ситуацию. Она не стала раскрывать детали, но призвала поклонников понять ее и не беспокоить. Судя по тому, что она пишет о своих отношениях в прошедшем времени, брак с музыкантом не оправдал ее ожиданий.

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — написала Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники в комментариях по-разному восприняли новость.

«Мудрая женщина»

«Оксана, ну как же так?!»

«Вы не обязаны рассказывать о „прелестях“ своего мужа. Вы достойны большего»

«Значит все-таки конец. Очень жаль…», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо. Позже в сети появилось объявление о продаже дома четы. Отношения в семье модели и рэпера испортились в начале года, когда в соцсетях Джиган стал выкладывать странные видео. После появления четвертого ребенка отец семейства стал много пить, курить и материться при детях, ему даже пришлось пройти реабилитацию.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля

Последние новости

22:33
Украинец создал противочумный костюм и едва не задохнулся, решив в нем покурить
22:08
Гудков, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции
21:51
«Все-таки конец»: Жена Джигана прокомментировала слухи о разводе
21:33
Выселенных из Сочи туристов вернут домой на спецчартерах
21:12
Грех жаловаться. Раскрыты зарплаты театральных актеров столицы
20:58
«Включайтесь уже!»: Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции

Сейчас читают

«Включайтесь уже!»: Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок