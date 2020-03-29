В ряде стран зафиксирована неприятная тенденция, там, где прошлась или сейчас бушует пандемия — растет количество разводов. Объясняется это очень просто — люди оказавшись в изоляции с родными, в четырех стенах, стали осознавать, что их близкие стали им чужими. Раньше это скрывалось за работой, ежедневным офисом, привычным шопингом. За обычным образом жизни. Однако! В редких странах фиксируют также и рост случаев беременности. Максим Облендер задумался и проанализировал, а каким путем пойдет наша страна?

И так встречаются не часто, муж живет на две страны — работа в Канаде, семья в России, а теперь Максима в принципе жена и дети видят только на экране смартфона. Изолированы по разные стороны океана.

«Как вы себя чувствуете?»

«Хорошо чувствуем».

Но за улыбками — тоска и тревога. Как в известной песне — ее женское счастье, был бы милый рядом.

«Такие очень тяжелые чувства, потому что твой муж находится где-то взаперти в 4 стенах в другом государстве. А ты в другом и полмира между вами!» — говорит Дина Осадчая.

Куда страшнее, говорят психологи, другая тревога — когда карантин запирает людей лицом к лицу на 24 часа в сутки 7 дней в неделю, нарушая привычную картину мира современного человека «дом-работа-дом». Тревога, когда, быстро заканчиваются темы для разговоров, общих интересов, как выясняется, не так чтобы много.

«Взаимодействовать друг с другом они не привыкли и поэтому они не знают, что делать друг с другом, это одна проблема, а другая проблема — что сейчас много нервозности, беспокойства. Самое главное — нет понимания, что будет. Эта неопределенность создает очень сильный фоновый стресс», — поясняет психолог Анна Краснова.

И выдерживают его не все. Китай и Соединенные Штаты, где изоляцию население распробовало на несколько недель раньше, чем мы, пожинают его первые плоды. Число заявлений на развод в Поднебесной во многих городах увеличилось на 200 процентов. В Штатах в том же Манхеттене на 50 процентов. Даже карантин никого не останавливает — заявки подают онлайн.

«Каждый адвокат, кто работает в сфере бракоразводных процессов, сейчас ожидает увеличение числа разводов. Почему так происходит? Люди все время вместе и вирус ограничивает их в вещах, которые обычно делают брак счастливым», — считает юрист Кендалл Коффи.

Нашим соотечественникам это только предстоит прочувствовать на себе, уверены юристы — к тому же добавятся чисто «русские» причины.

«Сначала, разный менталитет, во втором моменте идет злоупотребление алкоголем кого-то из пары. И второй человек не может спокойно реагировать на то, что происходит с его партнером. И в основном — это плохие бытовые условия», — считает юрист Ольга Макарова.

Даже капающий кран может стать последней каплей, когда его неплохо бы починить, но муж «карантинит» лежа на диване. Единого рецепта решения конфликта психологи не дают, но рекомендуют пять так называемых «языков любви». Каждый человек нуждается в прикосновениях, помощи, подарках, в словах поощрения и в том, чтобы ему уделяли время. Благо во время карантина последнего — предостаточно.

«Не нарушать личные границы, соблюдать свои. Как-то пытаться поддерживать друг друга, включать элементы флирта и элементы эротизма добавить», — дает советы семейный психолог и сексолог Алия Королева.

И тогда, говорят сексологи, уже до конца года мы увидим первых детей карантина. Если, конечно, пары в своих квартирах отвлекутся от соцсетей, стримов и блогов.

Про детей пока речь не ведут — медовый месяц в четырех стенах. Артисты Доминик Джокер и Екатерина Кокорина точно не так себе представляли первые недели семейной жизни. Вместо наслаждения ласковым экваториальным солнцем, увлечение карантинными делами: готовка, уборка, просмотр сериалов, соцсети — все как у людей, даже маленькие бытовые конфликты.

«Мы просто расходимся по разным комнатам. Десять минут смотрим в разные окна, каждый в свой телефон, а потом идем мириться», — делится своим рецептом Доминик.

Но пока одни проверяют свои отношения на прочность, другие в принципе думают, а стоит ли их скреплять, во всяком случае во время эпидемии.

Под угрозой сейчас и свадьбы. Ряд городов мира и России уже запретили торжественные регистрации, закрываются рестораны, а прилететь на торжество откуда-либо становится все сложнее. Да и свадебные фотосессии стали другими. Тематическими.

«Президиум будем украшать, наверное, только. Фотосессию устроим».

Ведущий есть, банкетный зал утвердил меню, даже приглашения готовы. Но на встрече с организаторами звучит все тот же вопрос, а если к 12 августа, который должен стать самым запоминающимся днем для молодоженов пандемия коронавируса не стихнет?

«Все родственники Максима самые близкие — они из Молдовы будут ехать к нам. Или не будут уже. Непонятно пока что», — говорит Ирина Дрожжинова.

Тренд начинающегося свадебного сезона — отложенные свадьбы. Расписаться сейчас, раз очередь подошла, а торжество перенести на когда-нибудь. Иначе — рискуешь отмечать праздник без гостей.

«Буквально позавчера у меня пара, родители не успели улететь в Мексику, а жених улетел последним рейсом», — поясняет свадебный организатор Стеси Дюбуа.

Рынок приспосабливается. А на помощь молодоженам приходит смекалка. Вот так, например, кидала свой букет невеста в Италии. Прямо с балкона дома, где они с женихом сидят на карантине, своим незамужним соседкам. Вот как раз организаторы свадеб не верят, что в России по примеру Китая и США начнут разводится, наоборот предрекают свадебный бум на лето 2020-го.

Когда, пандемия, возможно стихнет и в одни и те же даты станут отмечать свой главный праздник и те, кто планировал сделать это летом, и те, кто перенес торжество с весны. Вот тогда и можно будет считать, сравнивать с прошлыми годами, делать выводы и постить фотографии в соцсети. Свои семейные фото они никогда не хранили в альбомах виртуальных. Все осязаемое, можно потрогать и комментарии услышать от самих авторов. 1963 год третий курс факультета. В группе из 30 человек две девушки. Конкуренция за их сердце была нешуточная. Но он справился.

«Любовь с первого взгляда, а это она и есть», — говорит Дмитрий Баконин.

И 57 лет Дмитрий Викторович и Наталья Павловна живут душа в душу. Им бы вести свой блог на карантине, раздавая советы молодым парам как не поругаться, чем заняться, когда неожиданно закрылись рестораны и супермаркеты, но им… некогда.

«Вот я, когда сейчас смотрю, одни говорят, я этот сериал посмотрел, я тот. Я думаю, откуда они времени столько берут?»

Она — вышивает, да и книги с рецептами кулинарными ей еще не все покорились. А он пишет историю своей семьи и книжки про Петербург для внуков — их у Дмитрия Викторовича и Натальи Павловны пятеро.

«Надо любить, надо искать причину любой ссоры в себе прежде всего. Если найдешь в себе, тогда поймешь другого человека», — делится своим опытом сохранения семьи Дмитрий.

Вот и весь совет — без платных подписок, лайков и репостов, без сексологов и психологов. Совет не на несколько недель или пусть даже месяцев карантина, а на много лет. Как минимум на 57.

А мы напоминаем, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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