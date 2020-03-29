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Екатерина Диденко показала содержимое пиньяты, которую муж приготовил на ее день рождения

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Игорь Рязов
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Кроме игрушки, которую именинники разбивают во время праздника, погибший Валентин Диденко заказал в подарок супруге портрет.

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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко показала содержимое Пиньяты, которую ее муж Валентин приготовил для празднования дня рождения супруги. После трагедии в банном комплексе игрушку забрали следователи, вернув только недавно.

«Внутри были: деньги ненастоящие, таблетки пустырника, чупа-чупсы», — сообщила Диденко в Instgram, показав рассыпанное на земле содержимое игрушки в виде медвежонка, которые именинники разбивают во время дней рождений.

Instagram @didenko.katerina

Кроме пиньяты, в подарок жене Валентин заказал портрет. Его Екатерина отказалась показывать подписчикам, пояснив, что «это очень личное».

«Получила (портрет — Прим. ред.), но показать не могу, это очень личное. Еще нашла переписку и поняла, почему портрет не доставили к 28 февраля. Потому что он был доставлен к другой памятной дате (3 марта)», — рассказала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Как напоминают Дни.ру, трагедия в семье блогера произошла 28 февраля — во время празднования ее 29-го дня рождения в одном из банных комплексов Москвы. В честь торжества 32-летний Валентин высыпал в бассейн пару десятков килограммов сухого льда. После этого в воду прыгнули несколько человек. Трое из них, включая Валентина, скончались.

Как сообщал 5-tv.ru, после трагедии Екатерина Диденко стали приглашать в качестве гостьи на различные телешоу. Недавно она пожаловалась на травлю во время съемок одной из передач.

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