Блогер Екатерина Диденко, известная в социальных сетях как «аптечный ревизорро» пожаловалась в Instagram на травлю во время съемок одной из передач на российском телевидении. Девушка призналась, что ее пригласили стать героиней выпуска под предлогом поддержки и помощи справиться с обрушившейся на нее волной ненависти. После того, как ее супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, организованной по случаю дня рождения блогера, подписчики стали сомневаться в ее компетенции и попросили перестать давать рекомендации по выбору лекарств на своей странице.

Диденко предполагала, что организаторы программы настроены по отношению к ней позитивно, однако ее ожидания не оправдались.

«Жонглирование фактами на грани фантастики. Давление. Травля под видом экспертного мнения», — написала Екатерина.

Instagram @didenko.katerina

Она отметила, что ведущие и другие специалисты ставили под сомнение ее профессионализм, хотя по мнению девушки, «нет ни одного человека, который помнит все термины из университета, которые не используют в практике».

Что касается смерти ее супруга, который погиб в реанимации после неудавшегося праздника, то, по словам блогера, она до последнего пыталась его спасти и проводила мужчине искусственное дыхание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия на вечеринке Диденко произошла 28 февраля. В пятницу вечером компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения девушки. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда.

Два человека скончались на месте, захлебнувшись водой. Муж блогера был госпитализирован и впоследствии умер в больнице. Все другие пострадавшие сейчас выписаны из медучреждений.