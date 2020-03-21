«Блогер — не мясо»: Диденко пожаловалась на травлю после вечеринки с сухим льдом

|
Карина Бернтгольц
89

На своей странице в Instagram «аптечный ревизорро» рассказала, как прошли съемки с ее участием в телепередаче.

Фото: Instagram @didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко, известная в социальных сетях как «аптечный ревизорро» пожаловалась в Instagram на травлю во время съемок одной из передач на российском телевидении. Девушка призналась, что ее пригласили стать героиней выпуска под предлогом поддержки и помощи справиться с обрушившейся на нее волной ненависти. После того, как ее супруг погиб на вечеринке с сухим льдом, организованной по случаю дня рождения блогера, подписчики стали сомневаться в ее компетенции и попросили перестать давать рекомендации по выбору лекарств на своей странице.

Диденко предполагала, что организаторы программы настроены по отношению к ней позитивно, однако ее ожидания не оправдались.

«Жонглирование фактами на грани фантастики. Давление. Травля под видом экспертного мнения», — написала Екатерина.

Instagram @didenko.katerina

Она отметила, что ведущие и другие специалисты ставили под сомнение ее профессионализм, хотя по мнению девушки, «нет ни одного человека, который помнит все термины из университета, которые не используют в практике».

Что касается смерти ее супруга, который погиб в реанимации после неудавшегося праздника, то, по словам блогера, она до последнего пыталась его спасти и проводила мужчине искусственное дыхание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия на вечеринке Диденко произошла 28 февраля. В пятницу вечером компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения девушки. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда.

Два человека скончались на месте, захлебнувшись водой. Муж блогера был госпитализирован и впоследствии умер в больнице. Все другие пострадавшие сейчас выписаны из медучреждений.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями

Последние новости

12:27
«Не блефуй, хрю!» — Дзюба пошутил о возрасте Кокорина
12:18
Видео пожара на складе в Подмосковье с высоты птичьего полета
12:01
Фото подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на севере Москвы
11:59
Прямая трансляция с места серьезного пожара на складе в Подмосковье
11:46
Врач-инфекционист «привезла» коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию
11:39
Фото из квартиры на севере Москвы, где убили семью из трех человек

Сейчас читают

ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Мужчина, подреваемый в убийстве троих человек в Москве, перед трагедией выпил пустырник
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок