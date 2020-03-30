День освобождения Гданьска от немецких оккупантов в Польше стал очередным поводом для манипуляций и попыток перекроить историю по собственным политическим лекалам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PAP; 5-tv.ru

О том страшном времени сейчас помнят, к сожалению, не все. В Польше 75-я годовщина освобождения Гданьска, которую отмечают в эти дни, стала основой для грязных политических игр.

Советская армия потеряла 52 тысячи бойцов — сражение стало одним из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Тогда, в 45-м, поляки восторженно встречали своих освободителей. Но теперь советские солдаты из освободителей внезапно превратились в оккупантов.

Почему у поляков такая короткая память, пытался разобраться Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 96 нацистов, живущих в Латвии, до сих пор не понесли наказания.

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