О том страшном времени сейчас помнят, к сожалению, не все. В Польше 75-я годовщина освобождения Гданьска, которую отмечают в эти дни, стала основой для грязных политических игр.

Советская армия потеряла 52 тысячи бойцов — сражение стало одним из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Тогда, в 45-м, поляки восторженно встречали своих освободителей. Но теперь советские солдаты из освободителей внезапно превратились в оккупантов.

Почему у поляков такая короткая память, пытался разобраться Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 96 нацистов, живущих в Латвии, до сих пор не понесли наказания.