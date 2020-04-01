Звезды на карантине из-за коронавируса. Как прошла очередная неделя?

Рудковская дома шьет дизайнерские маски, а Бекмамбетов снимает фильм удаленно.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Коронавирус разрушает шоу-бизнес. У кого из российских знаменитостей подтвердился опасный диагноз? Какие финансовые потери несут звезды из-за эпидемии? Как Тимур Бекмамбетов снимает свои фильмы «на удаленке»? Почему из-за масок поссорились Тина Канделаки и Ксения Собчак? И чем заняты артисты на карантине? Только в программе «Светская хроника»!

СМИ сообщили — Лев Лещенко вместе с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке. У певца диагностирован коронавирус, вызвавший двухстороннюю пневмонию. Артист чувствовал недомогание несколько дней и решил сам обратиться к медикам.

Из-за проблем с дыханием его перевели в реанимацию. Вот так ситуацию прокомментировал его концертный директор:

«Да, он реально находится в реанимации. Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочим отсюда».

Даже в свои 78 лет Лев Лещенко не прекращает концертную деятельность и только недавно вернулся из гастролей в США.

По всему миру из-за эпидемии коронавируса отменяются массовые мероприятия: модные показы, концерты, спортивные соревнования — даже Олимпиада в Токио. Самый масштабный музыкальный конкурс, «Евровидение», официально перенесен на следующий год.

Согласно объявленным условиям, страны могут отправить участников этого года, либо заменить их на других. Теперь у Little Big есть шанс как следует подготовиться и выступить на конкурсе в следующем году, если, конечно, их снова выберут.

Из-за коронавируса шоу-бизнес несет огромные финансовые потери. В России эксперты оценили ущерб до 20 миллиардов рублей, киноиндустрия Голливуда пострадала и того больше — на 20 миллиардов долларов.

Оперативно отреагировал на такую угрозу режиссер Тимур Бекмамбетов: каждый день перед началом смены проверяет всех на симптомы опасного заболевания. И даже съемочный процесс организовал дистанционно, с помощью новейших технологий. Одну из сцен срежессируют внутри компьютерной игры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur)

Ксения Собчак, известная любовью к «тяжелому люксу», нашла положительные моменты даже в это непростое время. Якобы медицинская маска украшает ее лицо лучше любого бьюти-аксессуара, и не снимает ее даже в машине. Звезды сразу отреагировали на самоиронию телеведущей в комментариях.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью — маска это идеальный аксессуар красоты!», — пишет Собчак.

Ей отвечает Глюкоза: «И не только красоты любимая ;) Так ты менее опасна».

Шутку не оценила только Тина Канделаки. Ведь именно из-за масок у телеведущей случился конфликт с бывшей подругой. Собчак в своих соцсетях раскритиковала сайт косметики Канделаки, где это средство защиты, по ее словам, продавалось втридорога.

«Напомните мне, как называются люди которые во времена кризиса наживаются на панике и беде».

Но Канделаки не единственная, кто торгует масками. Кети Топурия предлагает купить тканевую маску от своего бренда за куда большую цену — 1500р. Группа Little big продает свои маски как сувенирные изделия за 1000 рублей. Ну а для любителей роскоши Яна Рудковская провела онлайн мастер-класс, как создать маску люкс-сегмента.

Маски от Рудковской не купить — их она охотно дарит своим друзьям и некоторым подписчикам. Вот, например, Филипп Киркоров в модной обновке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

На время вынужденной самоизоляции многие знаменитости отказались от съемок клипов и работы в студии, и осели дома. Уделяют время близким, устраивают онлайн-концерты и, конечно, много общаются со своими подписчиками. Например, Максим Галкин в прямом эфире с Анастасией Ивлеевой передавал фанатам приветы. В кадр попала даже Алла Борисовна Пугачева.

Призывают переждать эпидемию дома и американские артисты. Так «Чудо-женщина» Галь Гадот и Натали Портман борются со всеобщим унынием. На домашнем карантине поют песню Джона Ленона Imagine.

Ну а приз за самый трогательный поцелуй на карантине на этой неделе безусловно достается топ-модели Хайди Клум и ее мужу Тому Каулитцу. Хайди болела около недели, а ее муж-музыкант только вернулся из тура. Пока пара ждет результатов анализов на коронавирус, они вынуждены общаться только через стекло. В одной из своих последних публикаций, топ-модель показала, как сохранять романтику в это непростое время.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

10:30
Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
10:29
Звезды на карантине из-за коронавируса. Как прошла очередная неделя?
10:18
На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан
10:07
В Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей
9:58
Собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки
9:48
Адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
«От домохозяйки до алкольвицы»: Дарья Мороз показала, как проводит карантин
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок