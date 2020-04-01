Звезды на карантине из-за коронавируса. Как прошла очередная неделя?

Коронавирус разрушает шоу-бизнес. У кого из российских знаменитостей подтвердился опасный диагноз? Какие финансовые потери несут звезды из-за эпидемии? Как Тимур Бекмамбетов снимает свои фильмы «на удаленке»? Почему из-за масок поссорились Тина Канделаки и Ксения Собчак? И чем заняты артисты на карантине? Только в программе «Светская хроника»!

СМИ сообщили — Лев Лещенко вместе с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке. У певца диагностирован коронавирус, вызвавший двухстороннюю пневмонию. Артист чувствовал недомогание несколько дней и решил сам обратиться к медикам.

Из-за проблем с дыханием его перевели в реанимацию. Вот так ситуацию прокомментировал его концертный директор:

«Да, он реально находится в реанимации. Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочим отсюда».

Даже в свои 78 лет Лев Лещенко не прекращает концертную деятельность и только недавно вернулся из гастролей в США.

По всему миру из-за эпидемии коронавируса отменяются массовые мероприятия: модные показы, концерты, спортивные соревнования — даже Олимпиада в Токио. Самый масштабный музыкальный конкурс, «Евровидение», официально перенесен на следующий год.

Согласно объявленным условиям, страны могут отправить участников этого года, либо заменить их на других. Теперь у Little Big есть шанс как следует подготовиться и выступить на конкурсе в следующем году, если, конечно, их снова выберут.

Из-за коронавируса шоу-бизнес несет огромные финансовые потери. В России эксперты оценили ущерб до 20 миллиардов рублей, киноиндустрия Голливуда пострадала и того больше — на 20 миллиардов долларов.

Оперативно отреагировал на такую угрозу режиссер Тимур Бекмамбетов: каждый день перед началом смены проверяет всех на симптомы опасного заболевания. И даже съемочный процесс организовал дистанционно, с помощью новейших технологий. Одну из сцен срежессируют внутри компьютерной игры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur) 18 Мар 2020 в 11:48 PDT

Ксения Собчак, известная любовью к «тяжелому люксу», нашла положительные моменты даже в это непростое время. Якобы медицинская маска украшает ее лицо лучше любого бьюти-аксессуара, и не снимает ее даже в машине. Звезды сразу отреагировали на самоиронию телеведущей в комментариях.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью — маска это идеальный аксессуар красоты!», — пишет Собчак.

Ей отвечает Глюкоза: «И не только красоты любимая ;) Так ты менее опасна».

Шутку не оценила только Тина Канделаки. Ведь именно из-за масок у телеведущей случился конфликт с бывшей подругой. Собчак в своих соцсетях раскритиковала сайт косметики Канделаки, где это средство защиты, по ее словам, продавалось втридорога.

«Напомните мне, как называются люди которые во времена кризиса наживаются на панике и беде».

Но Канделаки не единственная, кто торгует масками. Кети Топурия предлагает купить тканевую маску от своего бренда за куда большую цену — 1500р. Группа Little big продает свои маски как сувенирные изделия за 1000 рублей. Ну а для любителей роскоши Яна Рудковская провела онлайн мастер-класс, как создать маску люкс-сегмента.

Маски от Рудковской не купить — их она охотно дарит своим друзьям и некоторым подписчикам. Вот, например, Филипп Киркоров в модной обновке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 20 Мар 2020 в 9:23 PDT

На время вынужденной самоизоляции многие знаменитости отказались от съемок клипов и работы в студии, и осели дома. Уделяют время близким, устраивают онлайн-концерты и, конечно, много общаются со своими подписчиками. Например, Максим Галкин в прямом эфире с Анастасией Ивлеевой передавал фанатам приветы. В кадр попала даже Алла Борисовна Пугачева.

Призывают переждать эпидемию дома и американские артисты. Так «Чудо-женщина» Галь Гадот и Натали Портман борются со всеобщим унынием. На домашнем карантине поют песню Джона Ленона Imagine.

Ну а приз за самый трогательный поцелуй на карантине на этой неделе безусловно достается топ-модели Хайди Клум и ее мужу Тому Каулитцу. Хайди болела около недели, а ее муж-музыкант только вернулся из тура. Пока пара ждет результатов анализов на коронавирус, они вынуждены общаться только через стекло. В одной из своих последних публикаций, топ-модель показала, как сохранять романтику в это непростое время.