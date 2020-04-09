Носить или не носить: стоит ли отказываться от бюстгальтера в период самоизоляции
Онколог-маммолог Аркадий Аксененко дал общие рекомендации женщинам, как правильно выбрать белье, чтобы не навредить своему телу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD; 5-tv.ru
Во время изоляции дома многим хочется расслабиться и хоть на время отказаться от неудобств, которые мы вынуждены терпеть, находясь в публичных местах. Так, например, некоторые девушки отказываются от ношения бюстгальтера. Кому стоит давать себе право на такую вольность, а кому лучше потерпеть, 5-tv.ru рассказал онколог-маммолог Аркадий Аксененко.
По его словам, девушкам с небольшим размером груди, от нуля до одного, можно смело снимать кружевные оковы. А вот тем, у кого бюст побольше, лучше подумать, прежде чем принимать такое решение.
«Когда у девушки грудь нулевого размера, для нее не принципиально, носит она бюстгальтер или нет. Есть и сорокалетние женщины, у которых грудь, скажем, первого размера, и для них зачастую майка выполняет роль бюстгальтера. Но при этом единой рекомендации для всех нет, все очень индивидуально», — рассказал маммолог.
Аксененко дал общие советы, как правильно выбрать белье, чтобы не навредить своему здоровью.
«Главное, чтобы было удобно, чтобы белье было подобрано в соответствии с вашим телосложением. Чтобы это не вызывало дополнительного давления. Лучше, чтобы белье было из естественных тканей. Чтобы это не вызывало дополнительного потоотделения», — посоветовал врач.
Тем же, кто не может самостоятельно решить вопрос, снимать ли дома бюстгальтер на время карантина или нет, Аксененко посоветовал обратиться к личному маммологу, который сможет дать рекомендацию, исходя из точных пропорций фигуры.
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