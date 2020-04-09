Во время изоляции дома многим хочется расслабиться и хоть на время отказаться от неудобств, которые мы вынуждены терпеть, находясь в публичных местах. Так, например, некоторые девушки отказываются от ношения бюстгальтера. Кому стоит давать себе право на такую вольность, а кому лучше потерпеть, 5-tv.ru рассказал онколог-маммолог Аркадий Аксененко.

По его словам, девушкам с небольшим размером груди, от нуля до одного, можно смело снимать кружевные оковы. А вот тем, у кого бюст побольше, лучше подумать, прежде чем принимать такое решение.

«Когда у девушки грудь нулевого размера, для нее не принципиально, носит она бюстгальтер или нет. Есть и сорокалетние женщины, у которых грудь, скажем, первого размера, и для них зачастую майка выполняет роль бюстгальтера. Но при этом единой рекомендации для всех нет, все очень индивидуально», — рассказал маммолог.

Аксененко дал общие советы, как правильно выбрать белье, чтобы не навредить своему здоровью.

«Главное, чтобы было удобно, чтобы белье было подобрано в соответствии с вашим телосложением. Чтобы это не вызывало дополнительного давления. Лучше, чтобы белье было из естественных тканей. Чтобы это не вызывало дополнительного потоотделения», — посоветовал врач.

Тем же, кто не может самостоятельно решить вопрос, снимать ли дома бюстгальтер на время карантина или нет, Аксененко посоветовал обратиться к личному маммологу, который сможет дать рекомендацию, исходя из точных пропорций фигуры.

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