Влад Лисовец призвал женщин не запускать себя во время карантина
Стилист отметил, что отдых от макияжа пойдет на пользу коже, но стоит следить за своим гардеробом и во время изоляции.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Gutfleisch
Стилист Влад Лисовец призвал российских женщин не отчаиваться из-за того, что на время карантина в России закроются салоны красоты и парикмахерские. В интервью «Говорит Москва» он рассказал о плюсах такого сценария.
По словам стилиста, даже дома женщине стоит не запускать себя, уделять внимание коже и даже гардеробу. Наряжаться во все лучшее не обязательно, но выглядеть сексуально, по его мнению, стоит и в изоляции.
«Не нужно делать из этого трагедию и превращаться в такое, знаете, немытое существо. Я все-таки за то, чтобы люди даже дома выглядели симпатично и одевались в красивую одежду. <…> И конечно же, обязательно следить за собой, за волосами», — заметил Лисовец.
Также он отметил, что отказ от яркого макияжа, который дома просто ни к чему, полезен для кожи лица. Но совсем забывать о том, что такое косметика, не стоит, ведь через некоторое время всем придется вновь входить в привычный режим.
«Лицо-то может быть чистым, эта тенденция в принципе давно уже: в Москве девушки ходят без макияжа, и я это приветствую. Но чуть-чуть подвести брови, сделать ярче ресницы, сделать так, чтобы волосы лежали, хорошо», — сказал стилист.
В заключение он напомнил, что время на карантине следует использовать разумно. В первую очередь важно жить для себя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения. В частности, закроются рестораны, торговые центры, кафе, парикмахерские и салоны красоты.
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