Стилист отметил, что отдых от макияжа пойдет на пользу коже, но стоит следить за своим гардеробом и во время изоляции.

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Gutfleisch

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стилист Влад Лисовец призвал российских женщин не отчаиваться из-за того, что на время карантина в России закроются салоны красоты и парикмахерские. В интервью «Говорит Москва» он рассказал о плюсах такого сценария.

По словам стилиста, даже дома женщине стоит не запускать себя, уделять внимание коже и даже гардеробу. Наряжаться во все лучшее не обязательно, но выглядеть сексуально, по его мнению, стоит и в изоляции.

«Не нужно делать из этого трагедию и превращаться в такое, знаете, немытое существо. Я все-таки за то, чтобы люди даже дома выглядели симпатично и одевались в красивую одежду. <…> И конечно же, обязательно следить за собой, за волосами», — заметил Лисовец.

Также он отметил, что отказ от яркого макияжа, который дома просто ни к чему, полезен для кожи лица. Но совсем забывать о том, что такое косметика, не стоит, ведь через некоторое время всем придется вновь входить в привычный режим.

«Лицо-то может быть чистым, эта тенденция в принципе давно уже: в Москве девушки ходят без макияжа, и я это приветствую. Но чуть-чуть подвести брови, сделать ярче ресницы, сделать так, чтобы волосы лежали, хорошо», — сказал стилист.

В заключение он напомнил, что время на карантине следует использовать разумно. В первую очередь важно жить для себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения. В частности, закроются рестораны, торговые центры, кафе, парикмахерские и салоны красоты.

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мар
Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19
27 мар
В Ярославле закрыли отделение больницы. Врач не прошла карантин после визита в Европу
27 мар
Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких
27 мар
«Да, я работаю»: Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться
27 мар
Власти Москвы допускают возможность продления выходной недели из-за COVID-19
27 мар
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 27 марта
27 мар
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
27 мар
В России до лета останавливают работу курортных объектов
27 мар
Наташа Королева оценила новости об обращении Игоря Николаева в больницу в Коммунарке
27 мар
Жители Москвы и Петербурга готовятся сидеть дома во время эпидемии коронавируса

Читайте также

Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19
8:37
В Ярославле закрыли отделение больницы. Врач не прошла карантин после визита в Европу
8:29
Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких
8:21
Видео последних минут жизни девочки, упавшей в обморок в детском саду в Петербурге
8:14
«И Оскар присуждается…»: Российские фильмы-лауреаты
8:13
«Да, я работаю»: Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок