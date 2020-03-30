Сервисы «Госуслуг» запустили Одноклассники внутри соцсети

Социальная сеть Одноклассники в сотрудничестве с порталом «Госуслуги» запустили приложение внутри соцсети, благодаря которому пользователи смогут посетить популярный государственный сервис, не покидая соцсеть. Так ОК поспособствуют расширению возможности оформлять услуги онлайн для всех пользователей, что особенно востребовано в условиях распространения COVID-19, когда сотни тысяч людей по всей России находятся в режиме самоизоляции.



Впервые внутри соцсети российские пользователи ОК могут зарегистрировать автомобиль, направить заявку на получение материнского капитала или заказать загранпаспорт для будущих путешествий.



На первом этапе в приложении доступны шесть услуг:

оформление загранпаспорта;

оформление международного водительского удостоверения;

регистрация автомобиля;

получение водительского удостоверения после окончания автошколы;

подача документов на получение материнского капитала;

возможность выбрать, как распорядиться маткапиталом (приобрести недвижимость, оплатить обучение ребенка и т. д.).

В будущем планируется охватить все наиболее популярные сервисы портала «Госуслуги».



Сейчас для доступа к сервисам в приложении необходимо авторизоваться через аккаунт Госуслуг, в дальнейшем планируется более тесное сращивание сервиса с социальной сетью, которая, в том числе разрешит получать уведомления о ходе исполнения госуслуг в личных сообщениях в ОК.

Сервисами «Госуслуг» в соцсети можно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона, в том числе в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Одноклассниках» появилась афиша онлайн-событий на каждый день.