«Он мне прохода не давал»: Могилевская о том, кто разрушил брак Ветлицкой и Белоусова

Музыкальный продюсер Марта Могилевская раскрыла главную тайну недолгих отношений звезды советской эстрады Натальи Ветлицкой с популярным певцом Женей Белоусовым.

В беседе с корреспондентом издания «Собеседник.ru» Могилевская призналась: когда-то она и ее приятельница «по дружбе» обменялись кавалерами. Так, Марте достался возлюбленный Ветлицкой, а последней — молодой красавец и начинающий артист.

«Все, что было придумано для него — все эти кудряшки и бирюльки а-ля российский Майкл Джексон, — к настоящему Жене никакого отношения не имело. Это все насильно приклеенный к нему имидж. Сам Женька — рокер, веселый, остроумный. Он любил ходить в рваных джинсах и простых майках», — отметила Марта, рассказывая, что именно привлекло Наталью в юном музыканте.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Романы Могилевской и Ветлицкой развивались практически параллельно. Однако Наталья все-таки успела раньше подруги узаконить отношения с певцом. Правда, такая спешность способствовала быстрому разрыву — артисты расстались буквально через неделю совместной семейной жизни.

По словам Марты, она сильно расстроилась, когда узнала о разводе подруги. На просьбу объяснить, в чем причина, певица решительно заявила: Белоусов «не устроил ее как мужчина». Такой ответ вызвал у Могилевской настоящий шок.

«Я говорю ей: „Он мне вообще прохода не давал никогда. Я уже не знала, куда от него спрятаться!“ Она очень удивилась. В общем, не сложилось у них», — резюмировала продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказал о серьезной болезни Натальи Ветлицкой, из-за которой ее изолировали.