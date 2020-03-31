Крутой объяснил, почему не позвал Волочкову на злополучную вечеринку к сестре

Композитор Игорь Крутой не пригласил бывшую солистку Большого театра Анастасию Волочкову на ту самую вечеринку в честь дня рождения его сестры Аллы, где побывал Лев Лещенко, у которого обнаружили коронавирус. Не секрет, что танцовщица обожает светские мероприятия и вечера в кругу знаменитостей. Крутой пояснил, что не желает встречаться на вечеринках с балериной из-за одной давней ситуации, пишет «Экспресс-газета».

По словам Крутого, Волочкова должна была сниматься в клипе на его композицию «Ты в моем сентябре». Однако за несколько дней до съемок Анастасия стала ставить свои условия артисту, которые его сильно озадачили.

«Не буду описывать все звездные требования Волочковой, и ее фортели, поверьте, это было за гранью. В срочном порядке пришлось искать другую актрису», — рассказал музыкант.

Поскольку по сюжету главная героиня клипа — балерина, то команде пришлось искать девушку из танцовщиц. Однако быстро найти подходящую кандидатуру не удалось. Тогда режиссер ролика Гусев предложил взять на роль героини актрису Елену Корикову.

«В тот же вечер я прилетел в Стокгольм, и там встретился с Леной. Когда Волочкова увидела этот клип, стала всех обзванивать: „Это я, я должна была сниматься с Крутым, а он за моей спиной взял Корикову“», — рассказал Игорь Крутой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова на карантине показала «огненный» шпагат.