Звезда дала понять, что самоизоляция доставляет ей не дискомфорт, а удовольствие.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Тема:
Эпидемия коронавируса

Домашняя самоизоляция доставляет Анастасии Волочковой лишь удовольствие. Об этом балерина рассказала поклонникам своим новым постом в Instagram. Звезда выложила снимок, на котором сидит в фирменном шпагате на газоне возле особняка.

Волочкова обута в красные унты — ее любимая обувь. Вероятно, она только вышла из бани и предпочла не надевать штаны.

Instagram @volochkova_art

На других снимках знаменитость присутствует в том же одеянии.

«Обстановка по кайфу!» — коротко описала она отдых на карантине.

Комментарии к этому посту, как и к многим другим, Волочкова отключила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова похвасталась, что на карантине проводит время с мужчиной. На своей странице в Instagram она похвасталась снимком, на котором запечатлены ее лежащие на диване голые ноги, сплетенные с мужскими.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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